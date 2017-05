Bjarne Østergård Rasmussen er Stevns Kommunes officielle talsmand i fredningssagen. Som formand for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget skriver han her fredningsdokumenter under, inden afsendelse til Fredningsnævnet for Østsjælland. Nu har nævnet truffet sig afgørelse og det ser ikke ud til, at Stevns Kommune påklager afgørelsen. Foto: Bjørn Armbjørn

Bjarne Ø: Ikke flere politiske kampe om fredning

Stevns: Løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen er Stevns Kommunes officielle talsmand i fredningssagen. Han er formand for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, og de havde taget fredningskendelsen med som en tillægsdagsorden til udvalgets planlagte tirsdag eftermiddag. Her besluttede et enigt udvalg, at man accepterer Fredningsnævnet for Østsjællands afgørelse og indstillet til Kommunalbestyrelsen, at man ikke vil klage over at bestemmelserne vedr. Stevns Fyrcenter træder i kraft med det samme eller for den sags skyld, at der stadig må dyrkes, sprøjtes og gødes i 25 meter bræmmen, som Danmarks Naturfredningsforening har tænkt sig at påklage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.