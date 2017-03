Gruppeformand Bjarne Nielsen - genopstiller ved valget til november. Foto: Henrik Fisker

Bjarne Nielsen melder klar til valget

Stevns - 02. marts 2017

Umiddelbart efter, at afstemningsresultatet forelå på Venstres opstillingsmøde tirsdag aften, gik partiets gruppeformand: Bjarne Nielsen på talerstolen. Han er meget tilfreds med udfaldet og kom herefter med en oplysning til forsamlingen:

- Efter at I har valgt Anette som vores borgmesterkandidat, melder jeg hermed klar til endnu en valgperiode. Jeg har længe overvejet at stoppe i politik for at få mere tid til min familie og min virksomhed, men nu vil jeg gå hjem til Karin og bede om lov til at genopstille ved valget til efteråret, sagde Bjarne Nielsen.

Over for DAGBLADET medgiver gruppeformanden, at han havde fået tilladelsen hjemmefra, inden han tog til opstillingsmødet. Da avisen ved årsskiftet spurgte alle de nuværende kommunalpolitikere, om de ønskede at genopstille ved valget, var Bjarne Nielsen blandt de forholdsvis mange, der svarede »ved ikke«. Nu har han truffet sin beslutning:

- Da vi gik i gang med at køre Anette i stilling, så greb hun fat i mig. Hun sagde til mig, at hvis hun blev valgt, så blev jeg nødt til at tage fire år mere sammen med hende. Det er dette løfte, som jeg nu indfrier, forklarer Bjarne Nielsen.

Han ønsker ikke at uddybe, om han ville have genopstillet, såfremt valget var faldet på Flemming Petersen.

- Jeg forventer, at vi går ind til en væsentligt mindre turbulent valgperiode end den nuværende. Det kan næsten ikke undgås, siger Bjarne Nielsen.