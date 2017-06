Birger Hauge vil bruge alle kasketter han kan

Birger Hauge er klar til at bruge alle sine kasketter for at sikre bedre bredbånd på Stevns. Både som formand for Venstre Stevns samt borger og erhvervsmand i kommunen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Stevns - 01. juni 2017 kl. 13:12 Af Erik Nielsen

Birger Hauge indgik aftalen om en bredbåndsanalyse med Stevns Kommune, da han var administrerende direktør for Zibra Digital Media Group. Efterfølgende er han blevet formand for Venstre Stevns. Han slår over for DAGBLADET fast, at han vil bruge alle de kasketter, han kan komme i nærheden af, for at sikre bedre bredbånd på Stevns.

Han mener desuden, at DAGBLADET går den forkerte mands ærinde ved at viderebringe John Strands påstande. Birger Hauge henviser i den sammenhæng til et udskrift fra The Business Finder, hvor man kan se, at Strand Consult ApS har mellem to og fire ansatte og sidste år endte med et negativt resultat på 180.000 kroner og en egenkapital på 236.000 kroner.

- Jeg er ansat i en stor og velkonsolideret koncern, hvor vi har drevet overskudsgivende virksomhed i 20 år. 300 ansatte og en samlet omsætning på tæt på en milliard, så kan man selv vælge, hvem man vil tro på. Men det er typisk John, så får han noget opmærksomhed, og han får medierne til at viderebringe sine postulater som sandheder, siger Birger Hauge, der ellers havde besluttet, at han ikke vil diskutere med John Strand:

- Men jeg gør en undtagelse, og det bliver mit sidste indlæg i forhold til telesituationen på Stevns og hans vurderinger. John Strand påstår, at det er min rapport, og at den er anonymiseret - det viderebringer DAGBLADET mod bedre vidende. Den er ikke anonymiseret, og Bjørn Voltzmann har over for mig oplyst, at DAGBLADET fik at vide, hvem der havde udarbejdet den. Det har derfor ikke på noget tidspunkt været skjult, hvem der har lavet den og hvem opdragsgiveren er.

- Hvorfor skal man spørge til det - hvorfor fremgår det ikke af rapporten?

- Det må du spørge Stevns Kommune om. Det er rigtigt, at jeg har rådet kommunen til at få lavet en vurdering at mulighederne for udbredelse af bredbånd på Stevns. Jeg tror ikke, at der er mange, der vil være uenig med mig i, at det er vigtigt for bosætning og erhvervsliv - og da vil jeg tillade mig at tage alle de kasketter på som mit hoved kan bære. Det være sig borger, formand for Venstre og erhvervsdrivende i kommunen. Det, som er vigtigt at forstå, er, at jeg ikke på et eneste tidspunkt har forsøgt at bruge min position som formand for Venstre i denne sag, svarer Birger Hauge, der påpeger, at han netop overfor den kommunale forvaltning og ledende politikere i både sin egen flok og i oppositionen har påpeget, at jeg havde en specielt forpligtelse til at følge reglerne.

På den baggrund anbefalede han en analyse, inden der blev valgt leverandør.

- Og at hvis ét af vore selskaber skal byde, skal det være i et udbud, og jeg anbefalede også kommunen at tage kontakt med teleselskaberne. Jeg har en glimrende indsigt i, hvad Stevns Kommune har gjort og ikke gjort, og jeg har her på det sidste været med til at formidle en god og konstruktiv dialog mellem teleindustrien, og både administration og politikere på begge sider af midten. Det startede allerede for to år siden, hvor jeg inviterede Steen S. Hansen til en debat med netop teleindustrien på Bornholm, siger Birger Hauge.

