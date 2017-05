Birger Hauge var på tidspunktet for aftalens indgåelse også ejer af VillaWatt ud over at være administrerende direktør for Zibra Digital Media Group, som havde til huse i Tinghuset. Efterfølgende er han blevet lokalt engageret som formand for Venstre Stevns. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Birger Hauge: Vi har intet at skjule

Stevns - 30. maj 2017 kl. 12:47 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I gårsdagens udgave af DAGBLADET gav vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann udtryk for, at der ikke er sket noget fordækt i forbindelse med indgåelsen af en aftale med Zibra Wireless om at udarbejde en bredbåndsanalyse for Stevns Kommune - selvom det ikke fremgik af analysen, hvem der har udarbejdet den. Ifølge den foreliggende korrespondance, som avisen har fået indsigt i, så er aftalen indgået med Birger Hauge 8. juni 2016. Han var på det tidspunkt administrerende direktør for Zibra Digital Media Group samt ejer af VillaWatt i Tinghuset i Store Heddinge. Senere er han blevet lokalt engageret i Venstre Stevns, hvor han nu er formand.

Birger Hauge mener ikke, at det er korrekt, at aftalen er indgået med ham.

- Den almindelige læser kan ikke se forskel på Zibra Digital Media Group og Zibra Wireless, så derfor kommer det til at se ud som om, det er mig, der har lavet aftalen - det er det ikke. Jeg har været formidleren, og det er jeg ret stolt af - mest fordi det nu endeligt er lykkedes at vække de teleselskaber, som for længe siden burde have sikret en ordentlig dækning på Stevns, således at vi undgår at blive budt »velkommen til Sverige«, hver gang vi kommer ud i et yderområde på Stevns, siger Birger Hauge til DAGBLADET.

- Ikke desto mindre sender Bjørn Voltzmann en e-mail direkte stilet til dig 8. juni, hvor han skriver: »Stevns Kommune tager herved imod jeres tilbud om at udføre den beskrevne opgave for 180.000 kroner.«?

- Så kan man sige, at jeg, fordi jeg bor her, har haft et så tæt forhold til kommunen, at det er gået igennem mig. Derfor ærgrer det mig også, at det ikke fremgik tydeligt af rapporten, at det er Zibra Wireless, der har stået for den. Det burde have fremgået tydeligt, og det ved jeg ikke, hvorfor Stevns Kommune har udeladt. Det burde have fremgået tydeligt på rapporten, da det jo mest af alle falder tilbage på os, at det ikke gør. Og vi har intet at skjule, siger Birger Hauge.

Han synes, at artiklen i DAGBLADET mandag lagde op til, at der skulle være foregået noget odiøst, og at præmissen var, at Zibra Wireless er et teleselskab, som ved at lave en foranalyse skulle bringe sig i en bedre position i forhold til de øvrige teleselskaber.

Han påpeger her, at Zibra Wireless ikke er et teleselskab, men et selskab der leverer og har forstand på wifi-baseret teknologi.

- Og det er det, de skriver om. Alt andet ville være helt unaturligt. Forrest i rapporten står anført en række leverandører, som kan levere denne teknologi, siger Birger Hauge.

Blandt disse leverandører er også nævnt Zibra Wireless.

Dette undlader Zibra Wireless heller ikke at gøre opmærksom på, da de afleverer deres analyse. Den bliver - ifølge korrespondancen, som DAGBLADET har fået indsigt i - sendt vedhæftet en e-mail fra direktør Henrik Enqvist fulgt med ordene:

»Det skal bemærkes, at Zibra Wireless ApS naturligvis også gene stiller os til rådighed for konkret tilbudsgivning på turist-wifi-delen såvel som den generelle bredbåndsdækning.«

Birger Hauge mener ikke, at der er noget mærkeligt i, at den, der laver analysen på den måde, står på spring med et tilbud.

- Vi blev oprindeligt bedt om at give et tilbud på den teknologi, vi repræsenterer - det takkede jeg nej til, selv om kommunen teknisk godt kunne have valgt en løsning uden at sende det i udbud. Når det er sagt, så vil vi da ikke afskrive os fra muligheden for at afgive et tilbud, da Zibra Wireless jo leverer disse teknologier, svarer Birger Hauge i den sammenhæng.

