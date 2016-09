Billeder og video: Olympiske håndbolddrømme

Efter at håndboldherrerne i sidste måned vendte hjem fra Rio de Janeiro som olympiske mestre, har adskillige skolebørn fået nye idoler. Derfor var det rettidig omhu, at årets skolehåndbold i Stevnshallen for alle kommunens 4. og 5. klasser i år er rykket to måneder frem. I stedet for midten af november har Sierslev Håndboldklub afviklet den populære og traditionsrige turnering i denne uge, mens sensommersolen strålede udenfor.