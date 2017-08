Se billedserie Innovationsminister Sophie Løhde (V) blev modtaget af borgmester Mogens Haugaard og formand for Frivillighedscentret Johnny Andersen. Hun blev vist rundt i det store hus af frivillighedskonsulent Lena Bjerrum Bach (tv.) og sundhedschef Tina Mørk (th.). Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Billeder og video: Ministerbesøg på sundhedscenter

Stevns - 18. august 2017 kl. 13:19 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flagalléen var kommet op på Hårlev Hovedgade torsdag for at byde innovationsminister Sophie Løhde (V) velkommen til byen. Det havde formanden for Hårlev Borger- og Erhvervsforening: Johnny Andersen sørget for - for som han sagde, kunne han ikke huske, hvornår der sidst har været ministerbesøg i stationsbyen.

Selv stod han sammen med borgmester Mogens Haugaard klar til at modtage ministeren - det skete i hans egenskab af formand for Stevns Frivillighedscenter, der er den ene del af det ombyggede rådhus. Hun fik en rundvisning til stort set alle dele af huset og havde bl.a. lejlighed til at se, hvordan genoptræningen foregår. Undervejs blev hun guidet af fagcheferne i Stevns Kommune samt af borgmesteren, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Undervejs i sit besøg blev Sophie Løhde præsenteret for strategien bag Sundheds- og Frivillighedscentret og fik desuden indblik i to projekter, der er forankret i centret: dels ensomhedsprojektet for ældre med fælles kompetenceudvikling for frivillige og ansatte i forhold til at tackle ensomhed blandt ældre, dels det såkaldte spise-komsammenprojekt, hvor frivillige spiseværter besøger ældre enlige i kommunens ældreboliger.

Sophie Løhde sagde efter besøget, at Sundheds- og Frivillighedscentret er et rigtig godt eksempel på, hvordan man har »nedbrudt siloerne ved at tænke velfærdsområderne sammen og tænke på tværs«.

- Og så synes jeg, at Sundhedscentret er et godt eksempel på, hvordan man er i fuld gang med at få løftet den sundhedsfaglige kvalitet. Nu hvor der er blevet langt til sygehusene, betyder det ekstremt meget, at vi formår at få løftet kvaliteten ude i kommunerne, sagde hun.