Billeder og video: De små sang og spillede på Stevns Friskole

Sommerkoncerten på Stevns Friskole har normalt været en samlet arrangement, som fandt sted en lørdag i juni måned. Men da pladsforholdene i fællesrummet er begrænsede, så har det år efter år været noget af en prøvelse at finde sig en plads foran scenen denne dag. Sidste år besluttede man så, at dele arrangementet op og lægge det på en hverdagsaften i stedet for i weekenden.

Således var forældre og pårørende til børn førskole-klassen, 0., 1., 2. og 3. klasserne mødt op tirsdag aften for at høre de mindste årgange på skolen synge og spille. Ud over at det var børnenes aften, så var musiklærer Charlotte Andersen i den grad også omdrejningspunktet, der kittede hele forløbet sammen - samtidig med at hun akkompagnerede ved klaveret.