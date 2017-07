Se billedserie Lene Henriksen, Mogens Hansen og Peter Bennicke skal lige tjekke en detalje på et af de billeder, der er blevet taget med mobiltelefonen. Foto: Erik Nielsen

Billeder og video: Ægte entusiaster mødes i naturen

Stevns - 29. juli 2017 kl. 13:03 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Naturcenter har til huse på Mandehoved.

Her i de gamle militære rammer mødes en par håndfulde mennesker en gang om måneden for enten at tage på oplevelsestur ud i det skønne stevnske landskab eller blive beriget af et foredrag med naturen i centrum. Det har de alle meget stor glæde af, og denne glæde vil de meget gerne dele med mange flere stevnsboer. »Naturentusiasterne ved Stevns Klint« kalder de sig. Gruppen har eksisteret i et år nu, og det synes redaktionen var en god anledning til at kigge forbi et af deres månedlige møder for at se, hvad det egentlig er de går og laver.

Da naturentusiasterne således for nyligt holdt planlægningsmøde på Stevns Naturcenter efterfulgt af en tur i nærområdet for at se nærmere på sommerfugle og blomster stødte undertegnede til.

Mødet var fra start præget af højt humør, og nu da pressen mødte op, så ville de fremmødte ikke holde sig tilbage med at gøre opmærksom på, at alle er velkomne til at møde op og deltage i deres entusiastiske ture. Det koster ikke andet end den interesse man møder op med. Og fra at være begrænset til naturen omkring Stevns Klint, så breder naturentusiasterne nu interessefeltet ud og tager blandt andet til Bøgeskoven og Højstrup i efteråret.

Naturentusiasterne ved Stevns Klint opstod efter idé af amatørgeolog Peter Bennicke. Og gruppen lever i bedste velgående - ikke mindst takket været hans store viden om dette og hint. En viden han meget gerne deler ud af på turene ved klinten.

- Det er både sjovt og lidt nørdet. Der møder en masse mennesker op, som kan supplere hinanden med enten undren eller viden om et konkret emne. Og det er vigtigt at pointere, at gruppen er åben for alle, så bare mød op, siger Peter Bennicke til DAGBLADET.

Alle er velkomne, mød bare op! Det er gratis at deltage.

Man kan følge »Naturentusiasterne ved Stevns Klint« på Facebook, hvis man beder om medlemsskab af gruppen.

Læs reportagen i DAGBLADET Stevns lørdag