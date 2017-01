Se billedserie Kirkerummet i den gamle kirke var kun varmet og lyst op af de stearinlys, som var tændt. Der var dog rig lejlighed til at få varmen, da man efter bryllups-seancen gik over til festlighederne på traktørstedet Højeruplund. Foto: Hans Jørgen Johansen

Billeder: Winnis nytår fejret med bryllup

Stevns - 02. januar 2017 kl. 14:12 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nytårsfesten er en årligt tilbagevendende begivenhed. Det er bryllupsfesten forhåbentligt ikke. Men når man slår de to begivenheder sammen og bliver kirkeligt viet på selveste nytårsaften, så er man næsten sikker på at ramme inden for rammen i kategorien af mindeværdige fester.

Når brylluppet tillige er arrangeret til at finde sted i den gamle kirke i Højerup, og den efterfølgende bryllups- og nytårsfest skal fejres i traktørstedet Højeruplunds stemningsfyldte lokaler, så er chancerne for at gæsterne og brudeparret går fra festen med et holdbart minde temmelig store.

Således havde Winni Sjelle, der er født og opvokset på Stevns, valgt at vende tilbage til sin fødeegn for at sige ja til sin udkårne, Bjarne Freund-Poulsen, foran 61 inviterede gæster dette stemningsfulde sted.

De sagde ja til hinanden lørdag - lige oven på Stevns Klint, der tillige kan bryste sig af at være en del af en verdensarv. Og brudeparret havde indvilget i at DAGBLADET's fotograf kiggede forbi, så avisens læsere her kan opleve én af nytårets fester, som med sandhed kan siges at skille sig ud fra mængden - på den romantiske måde.

Læs reportagens fra bryllups- og nytårsfesten i DAGBLADET Stevns Mandag