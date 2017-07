Se billedserie Foto: Erik Nielsen

Billeder: Udbrændt båd er gået ned

Stevns - 18. juli 2017 kl. 14:04 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den båd der brændte lørdag aften i fiskerihaven i Rødvig, er nu gået ned på sin plads i havnebassinet og har lagt sig på tværs op imod broen.

Klokken 20.02 gik alarmen, hvor meldingen var en brændende båd i Rødvig.

Østsjællands Beredskab kom frem og kunne konstatere røg, der kom nedefra en motorbåd.

Ud over biler og materiel fra brandstationen i Store Heddinge blev Falck i Hårlev også tilkaldt, så man var sikre på, at der var vand nok til at begrænse ilden til den ene båd. Motorbåden var omgivet af lystbåde på begge sider og lidt længere inde ad broen på den yderste mole ligger de karakteristiske røde skure til fritidsfiskere.

Der skulle derfor nogle lange slanger til at nå helt derud, hvor branden foregik.

Østsjællands Beredskab brugte en del vand på at slukke ilden, da de satte al vores energi ind på, at begrænse omfanget. Også ved at nedkøle de omkringliggende både.

- Desuden gjorde vi brug af en pumpe, for at pumpe slukningsvandet ud af den brændende båd, så den ikke sank. Det lykkedes heldigvis at holde den brændende båd flydende og begrænse skaderne til kun at omfatte den, sagde indsatsleder My Christensen til DAGBLADET efter indsatsen.

Men nu er båden altså gået ned.

Politiet har haft kontakt til ejeren af båden. Men årsagen til at der pludselig opstod en kraftig brand kendes endnu ikke.

