Julie Hermann (tv) og Sofia Korff har været veninder siden de gik i skole sammen på Hotherskolen. De er stadig veninder, men har skiftet folkeskolen ud med gymnasiet i Køge. Og så har de i den grad potentiale til at komme til at kommer »ud over skærmen«. Det har de bevist på Youtube, hvor de har deres egene kanal, men nu også på tv, hvor de er gået videre i TV 2?s talentshow »Danmark har talent«. Sofia Korff og Julie Hermann er klar til optagelse på deres egen kanal på Youtube. Med næsten 75.000 følgere er de et populært par, som henvender sig til en stor målgruppe mellem 10 og 17 år. Foto: Hans Jørgen Johansen

Billeder: Talent-piger er allerede stjerner

Det er et helt almindeligt teenageværelse avisen skal besøge denne dag. Gymnasiepigerne Julie Hermann og Sofia Korff tager imod denne lørdag, hvor de skal i gang med at indspille en omgang youtube-videoer, der skal publiceres i den nærmeste fremtid. De to veninder fra Hårlev har i snart fire år forsøgt sig frem med deres egen youtube-kanal. Under navnet HotBeautyStuff har de 74.864 følgere dags dato. Det må siges at være rigtigt mange.