Billeder: Strøby sætter fokus på udkanten

Så har du lyst til en munter aften med et godt grin, så er det tid til at bestille billetter til årets forestilling i Strøby Amatørteater, der ud over selve teateroplevelsen også byder på muligheden for at hygge sig med de øvrige teatergæster over et måltid mad og lidt at drikke. Lørdag kan man tillige komme ud på dansegulvet efter forestillingen.