Billeder: Rødvig Ferieby følger med tiden

Stevns - 27. maj 2017 kl. 09:11 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mette og Claus Høgehaugs vision med Rødvig Ferieby er, at atmosfæren og naturen giver et åndehul til både store og små, hvor forældre trygt kan lade deres børn lege på hele området.

- Nu er vi så ved at være helt færdige med den opgradering, som vi satte gang, da vi fik tildelt LAG-midler, siger Claus Høgenhaug, der har beholdt sit job som IT support-chef i Region Sjælland, mens hans hustru: Mette har et fuldtidsjob i feriebyen.

Fælleshuset er blevet næsten dobbelt så stort, og det har gjort, at de nu kan tilbyde morgenbuffet til deres gæster hver dag.

- Det har specielt de mange cyklister, der lægger vejen forbi, efterspurgt, siger Mette Høgenhaug.

Det store nye fællesområde gør nemlig, at de kan leje fælleshuset ud til fester og konferencer samtidig med, at buffeten kan anrettes i et separat lokale.

- Desuden skal vi heller ikke flytte så meget rundt på tingene mere, da vi har fået plads til et depot, hvor man kan køre tingene ud og ind fra, siger Claus Høgenhaug.

Bevæger man sig længere ned i ferieplantagen, så kommer man ned til området, hvor der hele tiden har stået to tipier, som altid har været flittigt brugt. Her er der nu også kommet en træbygning, som specielt er indrettet til de mange lystfiskere, som er begyndt at komme til Stevns via aftalen med det såkaldte Fishing Zealand. Bygningen er indrettet med et bordanlæg med vask i rustfrit stål, hvor de friskfangede fisk kan ordnes.

Lige bag ved området med tipier og fiskerhus er der også kommet nogle nye områder med nye legeredskaber. Blandt andre ting er der hængt en stor ruse op, som man kan svinge sig i - og en ny rutsjebane ved sandkasseområdet er det også blevet til.