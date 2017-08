En lind strøm af besøgende gæstede dette års Smag på Stevns-arrangement på Fiskerihavnen i Rødvig i lørdags. Det blæste, men de to lange telte skabte en allé med læ - og solen tilsmilede også arrangørerne det meste af dagen. Foto: Jørgen C. Jørgensen .

Billeder: Rigtig mange smagte på Stevns

Rammerne om Smag på Stevns var i år opgraderet med to store stade-telte, der dannede en allé ned mod værfts-bygningen på Rødvig Fiskerihavn. Og dette tog både stadeholdere og markedsgæster særdeles godt imod. Gæsterne kvitterede i år tillige med at møde frem i et antal, der var højere end de forgangne fire år, hvor arrangementet har været holdt.

Han vil ikke lægge hovedet på blokken i forsøget på at komme med et bud på, hvor mange gæster, der lørdag besøgte den femte version af Smag på Stevns.

- Jeg talte på et tidspunkt, hvor mange der var i teltene. Men det var jo kun et øjebliksbillede. Folk kom og gik i tidsrummet fra klokken 10-16. Men vi kan konkludere, at der var en hel del flere end de forgangne år, og at man der har regnet med cirka 1000 gæster. Så lad os bare konkludere, at det var en succes, som vi helt sikkert gerne vil arrangere igen næste år, siger Thor Nielsen til DAGBLADET mandag formiddag.