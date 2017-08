Billeder: På kunstvandring i skovens dybe, stille ro

Åbne Atelierdøre havde i weekenden 45 kunstnere på programmet, der både lørdag og søndag med åbne arme inviterede gæster inden for. Således har to af de mange kunstnere bopæl og atelier i Gjorslev Bøgeskov. Begge er de nye i forbindelse med den store kunstweekend, så hvad var mere oplagt end at kombinere en søndagstur i skoven med et besøg hos disse to.

Der er cirka tre kilometer mellem de to kunstneres værksteder. Og når det nu var så godt vejr søndag, så benyttede undertegnede også muligheden for at få hele familien trukket med ud i skoven for at trække noget frisk, uspoleret skovluft med et stænk af saltvand fra bugten.