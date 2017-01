Se billedserie En på goddag'en - boksebolden får et stød af den daglige leder: Magnus Gammelgaard Brodka. Foto: Henrik Fisker

Billeder: Nyt liv i Algades tomme lokaler

Stevns - 09. januar 2017 kl. 12:51 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag 7. januar blev en god dag for Store Heddinges handelsliv, da hele to nye forretninger så dagens lys samme formiddag. To butikslokaler, som længe har stået gabende tomme, fik nyt liv, og nysgerrige besøgende på bytur kiggede indenfor. Det skriver DAGBLADET Stevns mandag.

I det store butikslokale, der tidligere rummede Super Spar, havde håndværkerne endnu travlt med at indrette byens nye, store fitness-center. Her åbnede den landsdækkende kæde: Fit og Sund sin nyeste afdeling, og besøgende kunne tage den store stribe af motionsredskaber i nærmere øjesyn. Alle kræfter var sat ind for at blive færdig til åbningsdagen, men trods store anstrengelser manglede der stadig en del.

- Vi skal f.eks. have indgang fra facaden ud mod Algade. Men det har ikke været helt let at få lov til, da bygningen er bevaringsværdig. I første omgang fik vi et regulært afslag fra kommunen, men i forgårs (torsdag, red.) om eftermiddagen fik vi endelig tilladelsen til at sætte en dør i facaden. Vi håber, at døren kommer på plads i løbet af den kommende uge, forklarede den daglige leder af Fit og Sund: Magnus Gammelgaard Brodka.

Den manglende dør betyder indtil videre, at gæsterne må gå ind i fitness-centret gennem en sidedør i porten, der leder ind til Grønvolds Gård.