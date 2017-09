Se billedserie Øjenkontakt mellem Reinar Jensen og Mette Frederiksen på Mænds Mødesteder. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Billeder: Mette hos mændene på Blommevej

Stevns - 02. september 2017 kl. 06:30 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rygtet om Mænds Mødesteder i Strøby er for længst nået over åen. Med den regn af priser og rosende omtale, som foreningen på Blommevej har fået, er politikere og andet godtfolk forlængst begyndt at valfarte til Stevns for at se, hvad det er, som de lokale mænd fra Stevns har gang i.

Normalt er det ikke et sted, hvor kvinderne kommer. Derfor havde det en indbyrdes ironisk distance, da den socialdemokratiske partiformand: Mette Frederiksen fredag formiddag aflagde besøg på Mænds Mødesteder - på invitation fra partiets lokale borgmesterkandidat: Steen S. Hansen. Det skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

Men efter det timelange besøg på stedet må det konstateres, at kønskløften blev overvundet med lige dele åbenhed og charme.

- Man bliver smittet af den gode energi på stedet, men i virkeligheden er det ret banalt: Nogen giver nogle mennesker et hus, som de kan være i, og så tager de selv over og fylder rammerne ud. Det er den slags initiativer, som giver bedre livskvalitet og spreder sig som ringe i vandet og dermed gavner det lokale sammenhold. Det er præcis denne type fællesskab, som er den bedste livsbetingelse i det, som nogle med et lidt misvisende ord kalder Udkantsdanmark.

Forinden havde Mette Frederiksen hilst på de mange fremmødte mænd, der var beskæftiget i træværkstedet, i køkkenet eller tog sig et slag kort om det runde bord. Her spurgte hun kortspillerne, om det var et princip, at der ikke kom kvinder i huset.

- Hvis der skulle være kvinder her, så ville de bare gå og pynte sig hele tiden. Og så skal vi andre også pynte os, og det gider vi ikke, lød det bramfrie svar.

Den socialdemokratiske partiboss konkluderede på den baggrund, at der måtte være tale om et mandefællesskab. Det er næppe helt ved siden af, hvilket følgende svar understregede:

- Men vi har vasket os i dag, fordi du skulle komme!

En jargon, som næppe er helt ukendt for Mette Frederiksen, der senere måtte se sig slået i petanque-spillets ædle kunst og derfor undslap et ærgerligt: »Nej nej nej, for satan da!«, da hendes skud ikke levede helt op til forventningerne.