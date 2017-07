Billeder: Markedsdag med blandet vejr og mange mennesker

Se billedserie Der var havnestemning og musik i Rødvig søndag. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 03. juli 2017 kl. 14:19 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejrguderne var i det ubeslutsomme humør, da Rødvig Borgerforening og Rødvig G&I søndag afviklede den årlige markedsdag på havnen. Der kom både regnbyger, en frisk vind og blide solstrejf, og som én af arrangørerne sagde, så var det da i hvert fald bedre end sidste år, hvor det konsekvent regnede hele dagen.

Men det omskiftelige sommervejr holdt ikke folk tilbage. Der er masser af mennesker på havnen, der skulle ned for at ose og hilse på alle de andre. De mange boder skabte en fin markedsstemning med mulighed for at købe alt mellem himmel og jord.

De politiske partier var atter på mærkerne, og her kunne man bl.a. opleve en stor hund reklamere for Nyt Stevns, mens Venstre havde sluppet en løve ved navn: Uffe løs i gadebilledet. Venstre-løven var dog forbavsende fredsommelig og har næppe sat tænderne i nogen vælger ved denne lejlighed...

Lidt længere henne ad havnekajen kunne man efter lyst og temperament skyde til måls med flødeboller efter diverse politiske koryfæer både på Stevns og Christiansborg. Det lykkedes arrangørerne at få rigtige kandidater til at stille op: Leif Nielsen fra Socialdemokraterne og Birger Merwald fra Nyt Stevns tog iført beskyttelsesbriller imod det klistrede stads.

Ikke alle politikere ville stille op til den spøg, hvor indsatsen for at skyde med flødeboller som resten af festen gik til den nye sportshal i Rødvig. En enkelt kandidat kom hen og stak arrangørerne end halvtredser til det gode formål, men slog fast, at han ikke havde lyst til at føre valgkamp på dét niveau.

Mere seriøst gik forskellige kunstnere til værks. De havde lavet fine udstillinger på havnefronten, og der var mulighed for at få en snak og et kunstværk med sig hjem.

