Hjertevarme strømmede begge veje, da guitaristen Mikkel Andersen søndag spillede for lige over 80 tilhørere i Sankt Katharina Kirke. Koncerten var noget musikeren og publikum var fælles om: »... når det fungerer ligesom i Sankt Katharina Kirke, så glemmer jeg helt, at det er mig, der spiller«.Foto: Anders Ole Olsen

Billeder: Magi i kirken

Sankt Katharina Kirke i Store Heddinge var søndag eftermiddag gennemsyret af sydamerikanske toner, da guitaristen Mikkel Andersen havde trukket lidt over 80 gæster uden for normal kirketid. Klokken 15 var scenen sat, og guitaristen følte, at hjertevarmen fra publikum strømmede ham i møde. Det var ren magi.

- Der var en rigtig god stemning, som selvfølgelig er med til at give hele min optræden et opløftet præg, når jeg fremfører den musik, som jeg brænder for. Musikken er en motor for mig, og jeg føler mig ikke som et omdrejningspunkt. Koncerten er noget publikum og jeg er fælles om, og når det fungerer ligesom i Sankt Katharina Kirke, så glemmer jeg helt, at det er mig, der spiller. Det kommer strømmende til mig, sagde Mikkel Andersen til DAGBLADET, da han havde spillet foran det hjertevarme stevnske publikum, som tog hans musik til sig.