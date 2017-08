Se billedserie Laura Juul Hansens tidligere landstræner Frank Johnsen fra U16-landsholdet var tirsdag Lauras hjælpetræner på hendes helt egen fodboldskole. Laura er i øvrigt også lige udtaget til U17-landsholdet, der skal til Belgien i august. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Laura fra Stevns imponerer landstræner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Laura fra Stevns imponerer landstræner

Stevns - 09. august 2017 kl. 12:40 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan roligt sige, at 16-årige Laura Juul Hansen er en initiativrig, ung pige, der har stor succes med det, hun foretager sig. Således spiller hun på det danske U17-landshold, hvor hun i august skal til Belgien for at spille landskamp.

Hendes fodboldskole for både piger og drenge startede i mandags på banerne i Hellested. Det var dagen efter de danske fodboldkvinder havde spillet EM-finale mod Holland, som samlede over en million tv-seere foran skærmen søndag eftermiddag.

Laura Juul Hansen havde »kun« samlet 54 børn mandag formiddag og måtte udskyde træningsseancen med sin landstræner Frank Johnsen, da han på grund af EM-finalen var i Holland for Dansk Boldspil-Union (DBU). Men han svigtede ikke. Tirsdag formiddag mødte han op i Hellested for at bakke Lauras initiativ op.

- Laura fortalte mig om sin fodboldskole på én af vores træningssamlinger med landsholdet allerede sidste år. Og jeg synes jo, at det var en fantastisk idé og initiativ. Og i år sagde jeg så til hende, at jeg gerne ville hjælpe hende én af dagene, forklarer Frank Johnsen over for DAGBLADET, efter avisen har besøgt fodboldskolen i Hellested.

Landstræneren er imponeret over den energi, som den 16-årige landsholdspige lægger i fodboldskolen.

- Men det overrasker mig ikke, at hun gør det. Det er den samme energi og det samme »drive«, jeg ser, når Laura spiller og træner med landsholdet, siger træneren, der har været med til talentarbejdet i kvindefodbold hos DBU i 20 år.

Læs reportagen fra Lauras fodboldskole i DAGBLADET Stevns onsdag

relaterede artikler