Billeder: Landsbyerne er flyttet ind på Kulturloftet

Stevns - 12. september 2016 kl. 14:07

Ideen er fuldstændig oplagt: Vis hvordan der ser ud i de 24 stevnske landsbyer - i dag såvel som i fordums tid. Engang summede det af liv - i dag er der blevet stille i mange af dem i takt med, at skoler, butikker og andre institutioner er lukket.

Det er temaet for en udstilling, som Stevns Fotoklub har lavet på Kulturloftet. Eller rettere: Landsbyerne er en del af et tema, for medlemmerne af klubben har kunnet vælge mellem tre emner: Stevnske landsbyer, portræt eller frit emne.

Det betyder i praksis, at der er frit slag - og det er egentlig en skam. For temaet med landsbyerne kunne fint fylde hele udstillingen, da der er mange gode bidrag. Landsbybillederne kommer derved ikke til deres ret - fordi de drukner blandt de mange andre billeder, og fordi de præsenteres i vidt forskellig størrelse uden en samlet udtryk.

Stevns Fotoklub blev startet for seks år siden og har et medlemstal på 31, hvoraf de 16 udstiller er med på udstillingen. Det er nu fjerde gang, at Stevns Fotoklub udstiller på Kulturloftet, og niveauet er for hvert år højnet betragteligt, påpeger klubben selv.

Men hvis man betragter billederne hver for sig, er der gode muligheder for at fordybe sig - lige fra Hellested til Lund, og fra Peru over New York til Stevns Klint.

Tag f.eks. et kig på Ole Writeschs monumentale fremstilling af den gamle kirke i Højerup set fra søsiden - nærmest klemt inde i Klinten. Eller gå på opdagelse i det indre af det nedrivningsdømte garveri på Højerupvej med Svend-Ejner Jensen og Erik Holm som fotoguider. Nærmest surrealistisk bliver det med Hans Jørgen Olsens leg med billederne, hvor han har ladet fantasien spille frem for blot at dokumentere. Man kan lave meget sjovt i fotoshop.

Udstillingen kan ses i bibliotekets betjente åbningstid til og med lørdag 1. oktober.