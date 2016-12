Se billedserie John Risager fra Store Tårnby mødte den hjemløse Quinn Tabb i New Orleans juleaften - ligesom han har mødt flere andre spændende skæbner og personer på sin jordomrejse. Privatfoto

Billeder: Johns jul langt væk hjemmefra

Stevns - 27. december 2016 kl. 13:51 Af John Risager Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er med blandede følelser, at jeg nu skal holde jul langt væk hjemmefra for anden gang, siden jeg forlod Hårlev Station for at tage toget ud i den store verden. Der er nu gået 18 måneder siden jeg forlod Danmark, og jeg er kommet til USA. Nærmere bestemt New Orleans, hvor jeg for anden gang på min jordomrejse skal holde jul langt væk hjemmefra.

I år har jeg bestemt mig for bare at følge de amerikanske juletraditioner. For et år og 55 lande siden holdt jeg jul i New Zealand, men i år er det noget helt andet.

Juleaftensdag stod jeg sent op. Jeg havde rejst med toget fra Orlando, og det tog tre dage - uden sovevogn, for det er meget dyrt at køre med tog i USA.

Her i New Orleans er man ikke hjemme juleaften som i Danmark, men går ud for at spise eller bare gå lidt rundt i byen. Det samme gjorde jeg.

