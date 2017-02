Se billedserie Godsfulmægtig på Gjorslev Gods, Lars Honoré, har selv en lille jolle liggende i Bøgeskoven havn - så han ved udmærket, hvad han snakker om, når han siger, at der ikke er mobildækning i det idylliske område, som bliver besøgt af mange turister og fritidsudøvere hele året rundt. Foto: Erik Nielsen

Billeder: Gjorslev Gods har problemer i ren idyl

Stevns - 15. februar 2017 kl. 14:06 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godsfuldmægtig Lars Honoré fra Gjorslev Gods ved alt om, at den manglende mobildækning skaber mange problemer. Det er godset, som ejer skovområdet.

- Vi har her at gøre med et område, som alle på Stevns besøger i løbet af året. Desuden kommer der en del turister ude fra. Det er et område, som almenvellet nyder godt af og bruger. Det er vi glade for, siger godsfuldmægtigen til DAGBLADET.

Der kommer sejlere til havnen, lystfiskere til både havn og kyst, løbere, cyklister på mountainbike, ryttere samt alle vandrerne, der benytter sig af både skoven og Trampestien. Og om sommeren er der en del badegæster.

G- I dagligdagen er det jo også et yndet udflugtsmål for børnehaver og vuggestuer. Og så har vi jo vores egne skovarbejdere, der arbejder i skoven. Det er bestemt vigtigt, at de kan slå hurtigt alarm, hvis der sker noget, lyder det fra Lars Honoré.

Når alt dette er sagt, så er der en konsekvens af den dårlige mobildækning ved Bøgeskoven, som overskygger de andre for en virksomhed som Gjorslev Gods - og i sidste ende også for Stevns Kommune som bosætningssted.

- Gjorslev har jo rigtigt mange attraktive udlejnings-ejendomme i Bøgeskoven, som vi har mange henvendelser på fra velbjærgede familier og liebhavere, der kan blive til rigtigt gode skatteborgere i Stevns Kommune. Men når de finder ud af, at der ikke er mobildækning, så takker de pænt nej. Det betyder rigtigt meget. Erhvervsfolk og de fleste andre tager det som en selvfølge, at der er mobildækning i dag. Nogle gange har jeg jo nærmest »lyst til at lyve«, når de spørger ind til det, lyder det fra Lars Honoré, der mener, at områdets popularitet retfærdiggør, at det er en kommunal opgave, som han mener, at de stevnske politikere skal tage op og gå seriøst videre med.