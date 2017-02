Et pebersvendestykke kan for tiden ses på Rødvigvej. Foto: Erik Nielsen

Billeder: Et pebersvendestykke i gammelt jern

»30 år« står der på maven af den livsglade skulptur, som løfter jern foran en opkørsel, som er armeret med hvidmalede tønder i rabatten. Jo - her er der i den grad gjort opmærksom på en herboende pebersvend af »venner«, som må have brugt rigtig megen tid på at få dette pebersvende-værk op at stå.

Og hvad er det nu lige dette begreb »peber-svend« kommer af. Se, det skal vi helt tilbage til H.C. Andersens tid for at finde en plausibel forklaring på.

»De rige Kjøbmænd i Bremen og Lübeck dreve Handlen i Kjøbenhavn; selv kom de ikke herop, de sendte deres Svende, og de boede i Træboderne i »Smaahusenes Gade« og holdt Udsalget af Øl og Kryderi. Det var nu saa deiligt det tydske Øl, og der var saa mange Slags, Bremer-, Prysing-, Emser-Øl - ja Braunsehweiger-Mumme, og saa alle de Kryderier, saadanne som Safran, Anis, Ingefær og især Peber; ja det var nu det Betydeligste her og derfor fik de tydske Svende i Danmark Navnet: Pebersvende, og det var en Forpligtelse de maatte indgaae hjemme, at de her oppe ikke turde gifte sig; mange af dem bleve saa gamle; selv maatte de sørge for sig, pusle om sig, selv slukke deres Ild, om de havde nogen; nogle bleve saadanne eenlige, gamle Karle, med egne Tanker og egne Vaner; efter dem kalder man nu hver ugift Mandsperson, der er kommet i nogenlunde sat Alder, en »Pebersvend«; alt det maa man vide for at forstaae Historien.«