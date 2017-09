Se billedserie Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) var yderst interesseret i at høre om DLF Trifoliums succes på verdensmarkedet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Erhvervsminister besøgte Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Erhvervsminister besøgte Stevns

Stevns - 15. september 2017 kl. 12:52 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gået stærkt for DK-Miljø A/S. I dag står ene-ejer og direktør Christian Andersen i spidsen for en virksomhed på Stevns med 25 medarbejdere

Læs også: Bortløben hund kørt hjem i ministerbil

Den procentvise vækst har man bidt mærke hos erhvervsavisen Børsen, som tre år i træk fra 2014-2016 har udråbt virksomheden på Stevns som en såkaldt gazelle-virksomhed. Og en virksomhed på den størrelse og med den vækst er bestemt ikke hverdagskost på Stevns.

- Det er jo en succeshistorie, som jeg kan lide at høre. Det er netop én som dig og din virksomhed både Stevns og Danmark har brug for. Og jeg kan se at det ene diplom efter det andet hænger på væggene, sagde en tydeligt imponeret erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), da han fredag formiddag besøgte DK Miljø på Navervej i Store Heddinge.

Ministeren besøgte fredag formiddag både DK Miljø, men også DLF Trifolium, der har sin udviklingsafdeling liggende på Højerupvej stort set lige over for Navervej. Det var ministerens lokale partifæller, der havde inviteret ham.

Den lokale konservative borgmesterkandidat Mikkel Lundemann Rasmussen kender Brian Mikkelsen personligt, og han tog derfor initiativ til at få ministeren til Stevns for at sætte fokus på det stevnske erhvervslivs udfordringer her op til kommunalvalget.