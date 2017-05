Se billedserie - Jeg er så heldig at være præst for en menighed, som holder meget af kristendommen. Som deltager aktivt i kirkens liv uden nødvendigvis at komme til gudstjeneste hver søndag, men alle er meget bevidste om deres tilhørsforhold til kirken. Det er for mig at se folkekirken, når den er allerbedst, mener den jubilerende sognepræst Eigil Andreasen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Eigil fejrer sølvbryllup med sin menighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Eigil fejrer sølvbryllup med sin menighed

Stevns - 31. maj 2017 kl. 14:56 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag vil kirkegængerne til Tryggevælde Provstis pinsegudstjeneste i Boesdal Kalkbrud kunne opleve sognepræst Eigil Andreasen i rollen som prædikant. Her vil han især markere, at det i år er 500 år siden, at Martin Luther slog sine berømte teologiske teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte opgøret med den katolske pavestol.

Men hvis man lytter godt efter, kan man sikkert fornemme, at dagens prædikant er optaget af, at det samme dag - 2. pinsedag - også er folkestyrets dag. Og lur os, om ikke der sniger sig et par betragtninger om grundloven ind i talen. For i Eigil Andreasens hoved står det mejslet ud i kalksten fra Stevns Klint, at stat og kirke hører uløseligt sammen og aldrig bør adskilles.

- Jeg er så heldig at være præst for en menighed, som holder meget af kristendommen. Som deltager aktivt i kirkens liv uden nødvendigvis at komme til gudstjeneste hver søndag, men hvor alle er meget bevidste om deres tilhørsforhold til kirken. Det er for mig at se folkekirken, når den er allerbedst. Danskheden er demokrati og et velfærdssamfund, der bygger på de politiske institutioner, et kongehus, de uafhængige domstole og de store folkelige institutioner: folkekirken, folkeskolen, folkehøjskolerne og efterskolerne. Samhørigheden mellem skole, kirke og hjem ligger dybt i danskerne og har gjort det siden enevældens tid, siger Eigil Andreasen.

Torsdag 1. juni er det præcis 25 år siden, at Eigil Andreasen tiltrådte som sognepræst i det sydligste pastorat på Stevns.

Menighedsrådene i Lille Heddinge-Højerup samt Havnelev sogne holder reception for Eigil Andreasen i Lille Heddinge Sognehus lørdag 10. juni kl. 13.30-16, hvor bl.a. biskop Peter Fischer-Møller deltager. Alle er velkomne.

Læs hele interviewet med Eigil Andresen i anledning af jubilæet i DAGBLADET Stevns onsdag