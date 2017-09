Billeder: Det økologiske Stevns blev vist frem

På Stevns har Nørbys Grøntsager stået for dette arrangement for 18. år i træk. Og i år var solen og vejret i øvrigt med til at gøre det altid veltilrettelagte marked til en uforglemmelig oplevelse for i nærheden af 800 gæster. Man kan sige, at »solen bagte et velhævet økologisk høstmarked«.