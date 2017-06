Billeder: Da triathleterne indtog Rødvig

Vejrguderne viste sig ikke fra deres bedste side, hvor især den hårde vind var en udfordring på cykelturen. Men i det mindste kunne arrangørerne og deltagerne glæde sig over, at det holdt tørvejr.

Den første deltager kom af bølgerne og ind på Rødvig Strand blot 14 minutter og 36 sekunder efter, at startsignalet havde lydt kl. 11. Og så gik det ellers i fuld galop hen til cyklerne, der stod opmarcheret på havnekajen og ud på de stevnske landeveje. Klokken var et par minutter i 12.30, da den første cyklist vendte tilbage og kom over målstregen efter at have kørt de 45 kilometer. Et par minutter fortsatte han i løb ud ad Trampestien.