Se billedserie Charlotte og Stig Persson udlever et vaskeægte eventyr på Vallø Slot. Foto: Erik Nielsen

Billeder: Charlotte og Stigs eventyr på slottet

Stevns - 11. september 2016 kl. 06:36 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag lettede flyvemaskinen fra København for at bringe Charlotte og Stig Persson til Thailand, hvor de landede i torsdags. Her er det nygifte par nu i fuld gang med at bygge oven på det eventyr, som for alvor blev foldet ud sidste lørdag i Valløby Kirke, hvor de sagde: ja! til hinanden.

Et eventyr bliver selvfølgelig ikke ringere af, at der indgår et slot i fortællingen. Og det gør der i allerhøjeste grad i Charlotte og Stigs tilfælde. De flyttede nemlig ind på Vallø Slot for lidt over et år siden i én af de lejligheder, som Vallø Stift udlejer.

De har været kærester i lidt over ti år og boede i henholdsvis Fredensborg og Lyngby, inden de 1. august 2015 tog skridtet og solgte deres boliger for at flytte ind på slottet.