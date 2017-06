Billeder: Café Stevnen blev fem år

Dagen blev indledt med en festgudstjeneste i Sankt Katharina Kirke, for caféens diakoni-arbejde udspringer af kirkens bud om næstekærlighed. Her sang de omkring 50 kirkegængere Brorsons Op al den ting som Gud har gjort, inden provst Per Vibskov i sin egenskab af formand for Café Stevnens styregruppe fik et comeback som præst i sin gamle kirke. Med vanlig sans for at forkynde evangeliet i et sprog og på en måde, som menigheden hører efter, fortalte han om dengang, da Thomas Blachmann - den umiskendelige dommer fra X-Factor - i den bedste sendetid på nationalt tv gik rundt i Lyderslev og bankede på folks gadedøre. Hans mission var at bekæmpe ensomheden i Danmark.