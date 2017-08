Billeder: Byfest i blæst men uden regn

Det tog dog lidt tid at trække folk ud på gader og stræder, men langsomt dukkede der flere op. Det var tydeligt at se og mærke, at det er et kommunalpolitisk valgår i år. En hel del politiske lister var trukket i tydelige farver og gevandter for at tiltrække sig folks opmærksomhed og uddele farverigt valgmateriale samt ditto balloner, vejrmøller og cellofan-indpakkede bolsjer.