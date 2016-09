Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Bryllup med sydstatsmanér Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Bryllup med sydstatsmanér

Stevns - 13. september 2016 kl. 14:05 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bryllupsarrangøren Grethe Ahrensbach har stået for et farverigt og meget højlydt bryllup for »danske standarder«, som hun formulerer det. Således var hendes firma Magical Weddings hvirvlet ind i et bryllup, hvor det amerikanske luftvåben var rigt repræsenteret. Jo - den tidligere stewardesse Grethe Ahrensbach fra Rødvig befinder sig stadig i de højere luftlag.

- Det er slet ikke til at forstå, hvor hurtigt det er gået. Det vælter ind med bryllupsbestillinger fra hele verden. Jeg kan slet ikke fatte det. Men det her bryllup med Terry og Sandy Clayton satte helt nye standarder, griner bryllupsarrangøren, som startede med sin enkeltmandsvirksomhed for mindre end et år siden.

Parret som blev gift for nylig arbejder for det amerikanske luftvåben i Tyskland - og det samme gjorde flere af deres venner - bortset fra to skønne, unge kvinder som var fra militærpolitiet.

Brudeparrets familie var kommet hele vejen fra Alabama i USA, og når man gifter sig på de kanter, så larmer man åbenbart i en grad, så danskere må sig forundre.

