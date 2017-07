Se billedserie SONY DSC

Billeder: Borgmester på spejderlejr

Stevns - 28. juli 2017 kl. 14:30

Spejderlejren ved Sønderborg, hvor 250 spejdere fra Stevns og Faxe deltager, er præget af det sønderjyske dna og onsdag havde fået navnet »Synnejysk daw«.

På dagen oplevede spejderne fra Stevns blandt andet spejderringridning. Dagen startede med at spejderne byggede stridsheste af rafter. De udfoldede virkelig deres kreative evner i den sammenhæng.

Ridderen blev også udstyret med alt for hånden værende - gryder som hjelme, foliebakker til brynje og fade blev til skjold.

Jo de var rigtig udrustede som riddere. Så begyndte den store turnering, Hvor hestene med ridderne blev ført frem i »galop« med fire bærende spejdere som ben.

Så var det bare med at fange ringen.

Borgmesteren fra Stevns Kommune, Mogens Haugaard Nielsen og hans hustru, Louise, besøgte den stevnske del af den store spejderlejr onsdag. Han fortalte blandt andet, at han tidligere kom fra Tinglev i Sønderjylland, og han havde dyrket ringridning. Og både Mogens og Louise var friske på at tage en dyst.

Derefter skulle borgmesteren indvie lejrpladsen på rigtig spejdermaner. Det foregik ikke ved at klippe en snor over, men selvfølgelig ved at hugge et reb over med økse.

Daniel og Rasmus viste derefter gæsterne rundt på lejrpladsen. Blandt andet viste de det solopvarmede bad.

Efter frokosten under opvasken fik Sabine og Cecilie forklaret, hvad en borgmester laver - og fik en god indføring i vores demokrati, lyder det i spejdernes pressemeddelelse fra Sønderborg.

På denne dag besøgte flere borgmestre og politikere lejren. Og om eftermiddagen var der kommune-spejder-konference, hvor der ud over borgmesteren deltog spejderledere og to unge spejdere.

Det var Sarah fra Klintekongen og Otto fra Stevnsnord.

Faxe kommune var repræsenteret ved kulturchef Benny Agergaard, som også deltager i hele lejren i lejrbestyrelsen.

- Dagen har været en øjenåbner for, hvordan spejdernes positive værdier kan understøtte vores arbejde. Helt konkret vil jeg nu invitere alle vores spejdergrupper til et møde, så vi kan diskutere, hvor det giver mening at sætte ind, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen oven på onsdagens besøg i Sønderborg hos de lokale spejdere fra Stevns.

Der blev blandt andet drøftet: Samarbejde mellem friluftliv og skole i forhold til et bedre børneliv, etablering af et spejdercenter, fælles grej, blive bedre til at reklamere og skabeopmærksomhed på tværs og skabe overblik over kommunens foreninger.

Aftensmaden bestod i onsdags af Snysk, som er en lokal sønderjysk egnsret bestående af stuvede grønsager og ringridderpølser.

Tankerne bag »Synnejysk daw« var netop at formidle sønderjyske traditioner til alle lejrens deltagere. Dagen blev afsluttet med lejrbål, hvor der var rigeligt med kage til som ved et veldækket sønderjysk kaffebord - her var der dog også skumfiduser ristet på bål - en gave fra borgmesteren.