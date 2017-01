Billeder: Bolden rullede i Boestoftehallen

Se billedserie U15-holdene gav hinanden kamp til stregen i en pulje, hvor Høng, Sandved-Tornemark samt to hold fra Rødvig og to hold fra Store Heddinge deltog.

Stevns - 09. januar 2017 kl. 14:42

Rigtigt mange drenge-spillere foldede sig ud med en fodbold hele lørdagen, da forbundet DGI havde valgt Rødvig G&I som samarbejdspartner til at arrangere en stævnedag for hold fra hele Sjælland. Det var i rækkerne U13, U14 og U15 og programmet strakte sig fra klokken 10-17.30.

Det hårde og glatte vintervejr til trods krydsede hold fra den nordligste og vestlige del af Sjælland øen for at deltage denne dag. Og det gav derfor mange fornøjelige timer i hinandens selskab på Rødvig G&I's nuværende vinterhjemmebane i Boestoftehallen.

Vinteren har også sat sine spor med influenza, så da der var et par afbud i sidste øjeblik, sprang Store Heddinge Boldklubs (SB) U12-drenge til med to hold. De spillede mod de lidt større U13-drenge. Det klarede de rigtigt flot, og ét af holdene landede på en sammenlagt førsteplads i pulje 1 med tre sejre ud af fire. Det samme som både Rødvig og Kværkeby. Og så var det en bet for værterne, at de måtte se sig slået i lokalopgøret mod SB, så håne-retten nu er hos de røde fra købstaden.

- Det er dejligt, at vi lokalt kan hjælpe hinanden, når der opstår en situation med afbud. Og det drejer sig jo i bund og grund om, at drengene får spillet noget fodbold. Så tak til SB for at stille op med kort varsel, siger Ralf B. Hansen, der er formand for Rødvig G&I, og som stod som stævnearrangør sammen med DGI.

Hallen i Boestofte summede af liv hele dagen, og klubbens frivillige havde fået sat en bod op i klublokalet, så det var muligt at få en kop kaffe og et stykke kage samt en toast og sodavand - for ikke at nævne et stykke slik - i løbet af dagen.