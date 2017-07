Fire nye partner for Verdensarven. Espen Andersen, Danish Water Taxi, Per Martinsen, Skelbæk Friskole, Kim Matzen, Ragnhildes Minde i Tommestrup, og Kirsti Clement, Stevnsbladet, fejrer udnævnelsen med Bjarne Østergård Rasmussen (tv.) og Naja Habermann (th.) fra Verdensarv Stevns. Foto: Henrik Fisker

Billeder: Aftenfest trods regnvejret

Nuvel, der har været flere mennesker til Store Heddinge by Night, end der dukkede op fredag aften. Det har sandt for dyden også været bedre vejr, og hvis man tager højde for de gentagne regnbyger og de absolut moderate temperaturer, så var der faktisk ganske mange mennesker på gaden denne sidste aften i juni, hvor mange mennesker gik på sommerferien.

Men hvis man havde husket paraplyen, gummistøvlerne og den uldne trøje under regnfrakken, og hvis man var indstillet på at gå sig til varmen, så var der såmænd ganske hyggeligt at færdes rundt i den stevnske købstad. Ned ad Algade var der rigtig mange boder, og det lod sig ikke skjule, at vi befinder os i et valgår. De fleste politiske partier var på pletten med gode tilbud og kandidater, der gerne ville hilse på og servere alt fra røde kirsebær til søde bolsjer.