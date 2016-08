Billeder: Åbne Atelierdøre trak mange gæster

Således lyder budskabet i hvert fald fra de fire kunstnere, som havde åbnet op på Kratgården. Næsten 400 gæster kiggede forbi kunstnernes værksted for at få et nærmere bekendtskab med de tre, som normalt holder til på gården. Og derudover fik de ude over Birgit Larsen, Vibeke Frost Laursen og John Kahn og gæstekunstner Lone Aabrink med i »hatten« under besøget.