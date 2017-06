Billeder: 40 gæster vartet op med mad ved verdensarven

De to svenske kokke: Filip Fastén og Joel Åhlin fra restauranten Agrikultur i Stockholm slog sig løs i Boesdal Kalkbrud sidste lørdag. Avisen har fået nogle billeder tilsendt fra arrangementet, hvor de åbnede en pop-up restaurant ved Boesdal Kalkbrud for en enkelt dag.

40 gæster oplevede gastronomi i særklasse under åben himmel til arrangementet, som hurtigt blev udsolgt til det eksklusive publikum på kun 40, der havde betalt 790 kroner per kuvert for at spise i den stevnske natur lige op ad verdensarven.

- Vores gastronomiske filosofi er den stærke, rene smag fra den nordiske tradition kombineret med teknologi, der hjælper ingredienserne med at bevare deres naturlige skønhed. Derfor føles det helt rigtigt at åbne en restaurant midt ude i naturen i samarbejde med Talisker. Vi håber, at kombinationen af mad og natur vil inspirere folk til at gå på opdagelse i den skandinaviske natur, siger Filip Fastén, der er én af de to kokke, som står for maden.