Hans-Erik Meincke og René Herbst gjorde i hvert fald deres til at skabe interesse for den klassiske sportsgren både mandag og onsdag Foto: Jørgen C. Jørgensen

Billeder: 32 ferieramte børn spillede badminton

Fjerbolden har altid fascineret og været et populært tidsfordriv i søndagssolen i haven og i ferietiden på stranden. Det kan dog også foregå i mere »professionelle« rammer - i en hal. Det var der 32 børn som valgte at prøve af i Stevnshallen, da Sydstevns Badminton havde inviteret til Aktiv Sommer. 18 børn deltog i mandags, mens der dukkede 14 børn op til gårsdagens udfoldelser på det karakteristiske grønne gulv i den lokale hal.

- Jeg bliver bare så glad. Der er børn fra hele Stevns med i år. Der er tilmeldte fra Strøby Egede, Hellested, Hårlev og Valløby. Ungerne elsker badminton og hvert år er der også nogle, som bliver så inspirerede her på Aktiv Sommer, at de starter på at spille i klubregi, siger den meget engagerede og ikke mindst engagerende træner til DAGBLADET i forbindelse med, at vi kiggede forbi Stevnshallen under mandagens Aktiv Sommer-arrangement.