Billeder: 266 cyklister trodsede regnen

Sådan siger løbsleder Bjarne Andersen fra Stevns Cykelmotion, da DAGBLADET taler med ham umiddelbart efter løbet. Han er trods alt tilfreds med, at 266 valgte at købe startkort - hvoraf 50 af dem indskrev sig på den korte familierute.

- Vi har haft over 600 til start i Stevns Rundt tidligere og ligger normalt et par hundrede over dette antal cykler på ruterne. Men jeg er ganske godt tilfreds set i forhold til, at regnen var så vedholdende og konstant, lyder det fra løbslederen, der regner med, at Stevns Cykelmotion lige nøjagtigt kan holde skindet på næsen i forhold til indtægter og udgifter i år.