De frivillige i støtteforeningen mødes hver onsdag - deraf navnet »onsdagsholdet«. Her får de kaffe klokken 10 i Spejderhytten - og slutter med en fælles frokost, når dagens dont er overstået. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Billeder: 25 års frivillig indsats blomstrer i venners lag

Carl Olli Pedersen var med til at etablere Solgårdsparkens Støtteforening tilbage i 1992. På lørdag er det nøjagtig 25 år siden, at 15 fremmødte dannede foreningen i Strøby Egede Selskabslokaler. Og på denne onsdag, hvor DAGBLADET kigger forbi med en fotograf, kan man forvisse sig om, at foreningen i den grad er still going strong.