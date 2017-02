Tove Damholt skrev torsdag under på betingelserne for at begynde i sit nye job som deltidsdirektør for Verdensarv Stevns. Her har hun sat sin underskrift og trykker hånd med Bjarne Østergård Rasmussen, der er formand for bestyrelsen. Privatfoto

Begejstring over comeback

- Der er rigtigt mange, som har ringet og udtrykt deres glæde og begejstring på både mine og Stevns's vegne for at jeg har valgt at komme tilbage. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, og jeg kan mærke en god og positiv stemning, siger Tove Damholt, da avisen har sat hende stævne til et interview over telefonen, efter hun torsdag eftermiddag fik de sidste formaliteter på plads og satte sin underskrift på en ansættelsesaftale som deltidsdirektør for Verdensarv Stevns.