Bech-Jensen: En alvorlig sag

Jeg husker tydeligt mødet mellem Fakse og Stevns kommunalbestyrelser på Fakse Rådhus, hvor Fakse-borgmesteren åbnede mødet med at oplyse, at man ikke var interesseret i en sammenlægning med Stevns Kommune.

Det blev så Stevns og Vallø, der skulle prøve at finde sammen. Det syntes jeg, lykkedes helt fint, idet begge kommunalbestyrelser gik til sagen med åbent sind og viljen til, at det skulle lykkes. Dette skyldtes ikke mindst, at vi havde et par kompetente administrative ledelser og et par borgmestre, der havde greb om tingene.