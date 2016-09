Ballade om stop af kloakering

Spildevand og kloakering i det åbne land uden for byområderne har været en åben strid mellem mange lodsejere og Stevns Kommune efter, at Kommunalbestyrelsen vedtog spildevandsplanen i 2015 på baggrund af gældende lovgivning. Men der har været sat hårdt imod hårdt blandt andet i områderne ved Skrosbjerg og Enderslev, hvor borgerne er blevet pålagt at tilslutte sig forsyningens spildevandsnet med store private investeringer til følge.

Disse borgere kan nu se på, at denne tilslutningspligt åbenbart ikke gælder alle borgere i kommunen. I hvert fald kan man konstatere, at Stevns Forsynings kloakering er stoppet vedrørende 50 ejendomme i det åbne land på Holtug Strandvej, Bøgeskovvej, Højgårdsvej og Skovrækken.

Klar Forsyning har allerede gennemført forarbejderne til kloakeringen, men har efter beslutning fra bestyrelsen i Stevns Spildevand sat yderligere arbejder i stå, indtil der foreligger en afklaring om spildevandsplanens ændring. Det står der således i den seneste dagsorden til Kommunalbestyrelsen under et punkt, som Dansk Folkepartis Varly Jensen havde fået optaget.

At arbejderne nu er standset, gav en lang debat om den kommunale spildevandsplan på det seneste møde i Kommunalbestyrelsen, hvor de to kommunale repræsentanter i Stevns Spildevand: Varly Jensen (DF) og Thor Grønbæk (K) blev skudt i skoene, at de har stillet sig over den vedtagede spildevandsplan ved allerede at have fået standset kloakeringen.