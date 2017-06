Hårlev Borger- og Erhvervsforening står nu bag indsamlingen af underskrifter for bevarelse af 15 minutters-driften mellem Hårlev og Køge.

Både kvartersdrift og direkte tog til Roskilde

Stevns - 21. juni 2017 kl. 18:59 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke tale om et enten-eller, men om et både-og. På Plan- og Teknikudvalgets (PTU) møde slog politikerne fast, at de går efter en løsning, der både sikrer fortsat kvartersdrift mellem Hårlev og Køge og samtidig lader Østbanens tog fortsætte fra Køge til Roskilde.

- Der er ikke nogen modsætning mellem de to ønsker. Vi skal have begge dele, og det kan godt lade sig gøre, siger Steen S. Hansen (S), der er formand for Plan- og Teknikudvalget.

I brevet fra regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) til borgmestrene i det østsjællandske område hedder det, at kvartersdriften mellem Hårlev og Køge må opgives til fordel for halvtimedrift for at sikre direkte forbindelse hele vejen fra Faxe Ladeplads og Rødvig til Roskilde.

Samtidig må politikerne notere, at hele planen nu er skredet tidsmæssigt. Som beskrevet i DAGBLADET torsdag er opgraderingen af Lille Syd mellem Næstved og Køge forsinket med mindst et år og kommer sandsynligvis først i gang i 2020. Banen skal elektricificeres og have nye signalsystemer. Det er leverancen af disse signalsystemer, der er forsinket i hele landet. Dermed bliver Østbanens mulige overtagelse af strækningen mellem Køge og Roskilde også forsinket.

Hårlev Borger- og Erhvervsforening (HBE) har nu iværksat den bebudede indsamling af underskrifter for at bevare kvartersdriften på Østbanen. På et bestyrelsesmøde i sidste uge blev det vedtaget, at HBE står for den underskriftsindsamling, som formand Johnny Andersen tidligere på ugen havde bebudet.

Han gav sidste mandag meldingen om underskriftsindsamlingen i et indslag på Stevns Web-tv, der kan ses på sn.dk/stevns. Her optrådte Johnny Andersen imidlertid i sin egenskab af kandidat for Nyt Stevns, idet han havde iført sig en skjorte med listens navn påtrykt. Det skete samtidig med, at listens borgmesterkandidat Mogens Haugaard i DAGBLADET slog fast, at ønsket om kvartersdriften ikke må stå i vejen for direkte tog til Roskilde.