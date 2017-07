Båd udbrændt - årsag ukendt

- Vi kom frem og kunne konstatere røg, der kom nedefra en motorbåd. Vi konstaterede hurtigt, at der ikke var nogen om bord, og at der var en ledning med et ladestik til bådens batterier tilsluttet strømforsyning på broen, forklarer My Christensen, der var indsatsleder for Østsjællands Beredskab, da DAGBLADET taler med hende mandag formiddag.