Lars Asserhøj (V) var borgmester i den gamle Stevns Kommune indtil sammenlægningen. Her giver han sit bud på, hvordan det er gået siden sammenlægningen. Foto: Henrik Fisker

Asserhøj: Vellykket sammenlægning

Stevns - 29. december 2016 kl. 11:52 Af Lars Asserhøj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke alt i det offentlige tager lang tid. Ved kommunalvalget i 2001 - det sidste i den gamle kommunestruktur - var en kommende kommunalreform slet ikke varslet. Med tanke på, hvem vi i dag har som statsminister, er det værd at bemærke, at det var Lars Løkke Rasmussen, der som indenrigsminister nedsatte en kommunalreformkommission i sommeren 2002.

Nogle vil endda mene, at han ikke havde afstemt det med statsministeren. Men bolden var givet op, og det kom til at gå ganske hurtigt.

Der var masser af modstand, men den var ikke massiv. I årene forud havde stærke kommunalpolitiske kræfter efterlyst en reform. Blandt de 275 kommuner var mange meget små, nogle kun halvt så store som Stevns. Mængden af opgaver, som kommunerne skal varetage, har været voksende lige så længe kommunestyret har eksisteret.

Derfor blev det også stadig sværere for de små kommuner at løse mange opgaver med en tilfredsstillende faglighed.

I den gamle Stevns Kommune var der bred politisk enighed om at gå positivt ind i reformarbejdet. Vi havde et godt forhold til vore to nabokommuner, og vi havde også i årene forud indledt en god dialog med Køge Der var derved i årene forud oparbejdet en bred fælles opfattelse i kommunalbestyrelsen, at Stevns skulle orientere sig mod nord, når der skulle findes en ny kommunestruktur.

Resultatet kender vi. Køge Kommune besluttede kun at sammenlægge sig med én nabokommune: Skovbo. Det afgjorde, at Stevns og Vallø fandt sammen uden de store sværdslag.

Forfatteren: Martin A. Hansen (død 1955), født i Strøby, ville nok have forudsagt, at det ikke ville være muligt at etablere et fredeligt samarbejde hen over Tryggevælde Ådal. Men jeg synes, det er gået godt.

I de første år brugte vi megen energi på at tale os tilrette og lette samkøringen af to både politisk og administrativt meget forskellige kulturer.

Jeg tror, at vi var bevidste om, at den nye Stevns Kommune fremdeles var en lille kommune, og at vi derfor skulle være påpasselige med for store armbevægelser. Vi vidste, at de vigtigste forudsætninger for en vellykket sammenlægning ville være politisk fordragelighed, og at der fra starten var styr på økonomien. Det synes jeg, at vi levede op til.

Jeg takker kommunens medarbejdere, som loyalt hjalp med at komme godt igennem de første år.

