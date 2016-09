Send til din ven. X Artiklen: Arrangørerne skal tage hensyn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arrangørerne skal tage hensyn

Stevns - 09. september 2016 kl. 14:09

I lokalplan for Boesdal (47) fra 1996 er Boesdal udlagt til blandt andet kulturelle arrangementer, og Stevns Kommune og Foreningen Boesdal har indgået en kontrakt, som forpligter foreningen til at drive og udleje Boesdal til forskellige arrangementer som for eksempel festivaler og koncerter.

I lokalplanen er der ingen begrænsninger, hvad angår type af arrangementer, og hvordan det påvirker omgivelserne med for eksempel lyd.

Hvis borgerne ikke er enige i lokalplanen, så var der i 1996 mulighed for at bruge deres demokratiske rettigheder til at gøre indsigelse imod lokalplanen. Senere tilflyttere vil sædvanligvis vare underlagt den planlovgivning, der er tilknyttet et givent område.

Der er således ikke lidt et tab, som kræves, hvis der skal være tale om ekspropriation.

I en nær fremtid skal der laves en ny lokalplan for Boesdal, blandt andet på grund af det kommende besøgscenter. Her bør alle borgere, der har en holdning, give deres mening til kende.

Foreningen Boesdal har tilladt sig at indskrive i kontrakten med de enkelte arrangører, at der skal tage hensyn til naboerne, og vi anbefaler, at man orienterer naboer om sine arrangementer.

Foreningen Boesdal ønsker ikke at - og kan ikke - have en holdning til de enkelte arrangementer, så længe de overholder aftalerne og lovgivningen.

At kommentere de specielle lydteorier, som der fremføres, ligger uden for denne kommentar, men den dybeste bas (tone) i nyere tid kom fra musikforestillingen: Klint, og det var hverken bas eller trommer der frembragte denne. Borderland er en festival, ikke en gruppe.

Hvis man ønsker at se kommende arrangementer i Boesdal, så henvises der til Foreningens Facebook side, som holdes opdateret.

Michael Kruse

på vegne af

Foreningen Boesdal