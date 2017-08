Ansvarlig for rengøring af cementstøv

Spørgsmålet er nu, hvem der skal stå for rengøring af området, efter en entreprenør har knust cementklodser i et boligkvarter en uges tid.

- Stevns Kommune vil tage kontakt til entreprenøren og opfordre ham til at kontakte de omkringliggende beboere, hvis de skulle have nogle krav i den retning. Hvis entreprenøren ikke ønsker det, og husejerne fortsat mener, at de har et krav om rengøring, så er der ikke anden mulighed end at køre en civil retssag mod entreprenøren, svarer vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann til DAGBLADET.