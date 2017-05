Anne sprang helt til tops

Anne Munch arbejder på korttidsafsnittet på Hotherhaven og er måske kendt for, at hun sammen med Anne Andersen tog initiativ til at danne brystcaféen under Kræftens Bekæmpelse i 2012. Her mødes kvinder, der er eller har været ramt af brystkræft hver måned for at udveksle erfaringer og støtte hinanden. Sidste år meldte hun sig ind i Socialdemokratiet og fik i aftes dispensation til at stille op, selv om hun dermed ikke overholdt partilovenes krav om mindst ét års medlemskab.