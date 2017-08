Anne Sofie er en fuldblods friskolelærer

Det siger måske lidt om Stevns Friskoles selvopfattelse, at den ikke har planlagt en stor reception i anledning af, at den her ved skoleårets start har eksisteret i 40 år. Så lang tid er der gået, siden en flok entusiastiske ildsjæle og skoleleder Aksel Bording i 1977 bød de første elever velkommen på en helt ny skole i Rødvig.

- De stiller større krav til skolen end for en generation siden, og det er kun godt. Men det betyder samtidig, at vi er udfordret på fællesskabet. Vores værdigrundlag bygger på en holistisk tankegang, som siger, at det ikke kun er det enkelte barns udvikling, som er i fokus, men det at være en del af hele skolens fællesskab. Netop her er dialogen med forældrene vores vigtigste drivkraft. Uden den er det svært at få et barn til at trives - såvel fagligt som socialt, siger Anne Sofie.